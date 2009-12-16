Севастополь закладе адміністрацію, щоб розрахуватися за газ

Міська рада Севастополя дозволила комунальному підприємству «Севтеплоенерго» оформити кредитну лінію під заставу комплексу будівель, споруд і елементів благоустрою міськдержадміністрації.

Передбачається, що лінія буде оформлена на суму 30 млн. грн., повідомила прес-служба адміністрації.

«15 мільйонів підуть на покриття заборгованості за спожитий газ, 4 мільйони - на розрахунки з «Севміськводоканалом» за спожиту воду, ще 4 мільйони - за електроенергію, спожиту теплопунктамі, 7 мільйонів будуть розподілені на оплату вугілля і мазуту. Це дозволить продовжити договірні стосунки з поставляючими організаціями і забезпечити роботу комунального підприємства протягом опалювального сезону», - сказав заступник глави адміністрації Мирослав САГАЙДАК.

«Через 3-4 дні ми отримаємо кредит і відразу закриємо всі борги, і в першу чергу перед НАК «Нафтогаз України», - відзначив перший заступник голови адміністрації Володимир КАЗАРІН.