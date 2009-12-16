НАТО не планує розміщувати військові бази в Україні
22:00, 16 грудня 2009Крым
0 0
Версія генерального секретаря
НАТО не планує розміщувати військові бази в Україні, заявив генеральний секретар Альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».
«Ні», - відповів РАСМУССЕН на питання, чи має НАТО плани розмістити бази після відходу Чорноморського флоту Росії з території України.
«Я не маю жодних коментарів, у мене немає жодної інформації щодо таких планів», - сказав генсек.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter