НАТО не планує розміщувати військові бази в Україні

22:00, 16 грудня 2009
Крым
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Версія генерального секретаря

НАТО не планує розміщувати військові бази в Україні, заявив генеральний секретар Альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Ні», - відповів РАСМУССЕН на питання, чи має НАТО плани розмістити бази після відходу Чорноморського флоту Росії з території України.

«Я не маю жодних коментарів, у мене немає жодної інформації щодо таких планів», - сказав генсек.

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