НАТО не планує розміщувати військові бази в Україні, заявив генеральний секретар Альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Ні», - відповів РАСМУССЕН на питання, чи має НАТО плани розмістити бази після відходу Чорноморського флоту Росії з території України.

«Я не маю жодних коментарів, у мене немає жодної інформації щодо таких планів», - сказав генсек.