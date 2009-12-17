Севміськводоканалу загрожує до 6 мільйонів гривень штрафу

Комунальному підприємству «Севміськводоканал» за зловживання домінуючим становищем на ринку надання послуг з водопостачання і водовідведення в місті загрожує штраф до 6 млн. грн., повідомив голова севастопольського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України Олександр ЛІЄВ.

За його інформацією, підприємство не проводило планову перевірку квартирних засобів обліку води, їх ремонт, або проводило його частково. Крім того, «Севміськводоканал» не здійснював транспортування лічильників у випадках, коли знімав їх для ремонту.

«Можна угледіти намір, чому монополіст не проводить перевірку таких лічильників. Це має чітку економічну доцільність, оскільки підприємство в цій ситуації виставляє рахунки споживачам неперевірених лічильників у три рази більше», - сказав чиновник.

«Ми встановили за матеріалами, наданими самим підприємством, що на плечі споживача було перекладено витрати з перевірки цих лічильників, з їх демонтажу, їх транспортування, а також з ревізії. Минулого року підприємство витратило на перевірку лічильників лише 5 тис. грн., у нинішньому році - 10 тис. грн., що, звичайно ж, є краплею в морі, порівняно з тим, що мало було бути. Ми ці дії характеризуємо як бездіяльність монополіста, з наміром, що приводить до економічного ефекту, який одержується підприємством», - додав він.

Як зазначив ЛІЄВ, погодившись практично зі всіма доводами, підприємство не визнало свою провину. «Ми будемо вимушені застосовувати максимальні фінансові санкції, оскільки невизнання підприємством провини не дає права членам Адміністративної колегії застосовувати так звані пом`якшувальні обставини. А обтяжуючих обставин у цій справі чимало. Одним із них є те, що підприємство вже притягувалося до відповідальності за подібного роду порушення», - сказав він.

«Це питання тільки почалося, і думаю, ми тепер не раз зустрічатимемося в судах. Підприємству загрожує штраф до 6 мільйонів», - заявив ЛІЄВ.

Він уточнив, що рішення про штраф ще не винесено.

«Ми оголосили перерву в розгляді цієї справи з ряду причин. По-перше, рішення про такий штраф виноситься не нашою Адміністративною колегією - оскільки це достатньо великий штраф, воно виноситься АМКУ. По-друге, щоб дати підприємству можливість прийти якось до тями, і зрозуміти, що закон треба виконувати», - заявив керівник АМКУ Севастополя.