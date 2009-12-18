Співробітника адміністрації Севастополя затримали на хабарі

Головний інспектор сектора морської акваторії Севастопольської міської державної адміністрації затриманий при отриманні 1,5 тисяч доларів хабара, повідомила прес-служба міліції міста.

Гроші чиновник вимагав у представника товариства з обмеженою відповідальністю, що займається роботами з очищення морського дна в рамках реалізації загальнодержавної програми комплексного екоочищення акваторії моря в районі Севастополя.

Для проведення робіт з підйому затонулих суден, безгоспних металоконструкцій, обривків кабелів зв`язку та іншого сміття підприємству потрібно було погодити технічні умови в секторі морської акваторії адміністрації.

Урядовця затримали на місці злочину в службовому кабінеті.

Щодо нього порушили кримінальну справу за статтею "отримання хабара посадовою особою, що займає відповідальне положення".

Оперативно-слідча група - співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю і прокуратури - встановлює інші епізоди протиправної діяльності працівника адміністрації.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.