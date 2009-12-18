Ющенко нагородив орденами двох кримських міліціонерів
13:35, 18 грудня 2009Крым
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Шеф МВС Севастополя отримав звання
|Віктор Ющенко
"За вагомий особистий внесок у боротьбу зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку, бездоганне виконання службового обов`язку, високий професіоналізм" орден "За заслуги" III ступеня отримав заступник начальника управління міліції Криму полковник Богдан НАНКІН, орден "За мужність" III ступеня – старший дільничний інспектор Сімферопольського райвідділу міліції майор Сергій ЛЕВАКІН.
Крім того, начальникові міліції Севастополя генерал-майору Валерію ПЕТУХОВУ просвоєно почесне звання "Заслужений юрист України".
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