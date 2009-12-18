Ющенко нагородив орденами двох кримських міліціонерів

Шеф МВС Севастополя отримав звання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з нагоди Дня міліції нагородив орденами двох кримських правоохоронців. Президент України Віктор ЮЩЕНКО з нагоди Дня міліції нагородив орденами двох кримських правоохоронців. "За вагомий особистий внесок у боротьбу зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку, бездоганне виконання службового обов`язку, високий професіоналізм" орден "За заслуги" III ступеня отримав заступник начальника управління міліції Криму полковник Богдан НАНКІН, орден "За мужність" III ступеня – старший дільничний інспектор Сімферопольського райвідділу міліції майор Сергій ЛЕВАКІН. Крім того, начальникові міліції Севастополя генерал-майору Валерію ПЕТУХОВУ просвоєно почесне звання "Заслужений юрист України".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter