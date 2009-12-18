Російська спецслужба пішла з Севастополя

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії, які працювали на Чорноморському флоті РФ, залишили територію України, це підтвердив голова української спецслужби Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Як і було домовлено з нашими російськими колегами, всі 19 співробітників ФСБ до 13 грудня покинули територію України", - сказав керівник Служби безпеки в інтерв’ю газеті "День".

"Сьогодні в Севастополі достатньо сил СБУ, щоб забезпечити безпеку і українських, і російських моряків", - додав НАЛИВАЙЧЕНКО.

Влітку глава СБУ заявив, що 19 офіцерів ФСБ, які займаються контррозвідувальною діяльністю, повинні залишити територію України. Вони знаходилися в Криму відповідно до окремого пункту договору про базування ЧФ РФ і забезпечували безпеку російських моряків.