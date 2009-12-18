Нежить закрила 117 шкіл Криму
17:48, 18 грудня 2009Крым
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В Євпаторії на тиждень
117 із 580 загальноосвітніх шкіл Криму, що знаходяться на контролі СЕС, закрито через гострі респіраторні вірусні інфекції.
«Акцент йде по Євпаторійському і Бахчисарайському регіонах. Введені обмежувальні заходи», - повідомили УНІАН у кримській СЕС.
Школи та гуртки Євпаторії закрили на тижневий карантин від сьогодні.
«Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», - повідомила телефоном УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА.
Дитячі садочки працюють. «Там захворюваність менше, ніж у школах», - сказала ГАРМАШОВА.
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