Нежить закрила 117 шкіл Криму

117 із 580 загальноосвітніх шкіл Криму, що знаходяться на контролі СЕС, закрито через гострі респіраторні вірусні інфекції.

«Акцент йде по Євпаторійському і Бахчисарайському регіонах. Введені обмежувальні заходи», - повідомили УНІАН у кримській СЕС.

Школи та гуртки Євпаторії закрили на тижневий карантин від сьогодні.

«Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», - повідомила телефоном УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА.

Дитячі садочки працюють. «Там захворюваність менше, ніж у школах», - сказала ГАРМАШОВА.