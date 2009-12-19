Ураганний вітер пошкодив новорічну ялинку Севастополя

Відкриття перенесли

Відкриття головної ялинки Севастополя перенесли, бо штучне дерево в ніч з п`ятниці на суботу пошкодив ураганний вітер, повідомила прес-служба міської адміністрації. Вітер скинув верхівку, погнув конструкції. Йде демонтаж ялинки для її подальшого відновлення. Про час відкриття новорічної ялинки повідомлять пізніше. З п`ятниці в Севастополі оголошено штормове попередження.

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