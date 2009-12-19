Ураганний вітер пошкодив новорічну ялинку Севастополя
15:18, 19 грудня 2009Крым
0 0
Відкриття перенесли
Відкриття головної ялинки Севастополя перенесли, бо штучне дерево в ніч з п`ятниці на суботу пошкодив ураганний вітер, повідомила прес-служба міської адміністрації.
Вітер скинув верхівку, погнув конструкції.
Йде демонтаж ялинки для її подальшого відновлення.
Про час відкриття новорічної ялинки повідомлять пізніше.
З п`ятниці в Севастополі оголошено штормове попередження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter