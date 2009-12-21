12 іноземців не пустили до Криму
09:24, 21 грудня 2009Крым
0 0
Хай зустрічають Новий рік вдома
12 іноземних громадян, в основному - вихідців з Узбекистану, Казахстану, Вірменії, не пустили на вихідних до Криму прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління, повідомляє прес-служба відомства.
"З наближенням новорічних свят все більше іноземців з числа потенційних незаконних мігрантів бажають потрапити до Криму", - мовиться в прес-релізі.
У паспортах деяких з них виявлені підроблені дата-штампи Держприкордонслужби України.
У грудні були зафіксовані 8 таких випадків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter