12 іноземців не пустили до Криму

12 іноземних громадян, в основному - вихідців з Узбекистану, Казахстану, Вірменії, не пустили на вихідних до Криму прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління, повідомляє прес-служба відомства.

"З наближенням новорічних свят все більше іноземців з числа потенційних незаконних мігрантів бажають потрапити до Криму", - мовиться в прес-релізі.

У паспортах деяких з них виявлені підроблені дата-штампи Держприкордонслужби України.

У грудні були зафіксовані 8 таких випадків.