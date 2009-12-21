Екіпаж севастопольського судна евакуйовано
14:52, 21 грудня 2009Крым
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Йде підготовка до буксирування
Екіпаж українського судна «Корсунь», що сів на мілину в гирлі Дунаю, евакуйовано, повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв’язку України.
Моряки перейшли на борт іллічівського буксиру «Титан». Найближчим часом їх доставлять на берег.
Йде підготовка до буксирування теплохіда «Корсунь».
Теплохід, власником якого є севастопольська компанія «ГолдАен Фіш», сів на мілину 20 грудня. 12 членів екіпажу не постраждали. «Корсунь» прямував без вантажу з Молдови до Туреччини.
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