Ющенко зібрався до Криму

23 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує відвідати Крим і Севастополь, повідомила його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави візьме участь у відкритті першої черги Севастопольського Інституту банківської справи Української академії банківської справи Нацбанку.

Після цього він проведе зустріч з представниками інтелігенції регіону.

На 24 грудня запланована робоча поїздка ЮЩЕНКА до Дніпропетровської області.