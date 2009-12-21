Євпаторія вшанує пам`ять 27 загиблих

24 грудня, через рік після вибуху в п`ятиповерховому багатоквартирному будинку, внаслідок якого загинули 27 осіб, у Євпаторії пройде жалобний захід.

«Захід вирішили провести біля будинку, який до кінця поки не розібрано. Він відбудеться ввечері - в той час, коли сталася катастрофа», - повідомила телефоном УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА.

«Будуть фотографії загиблих людей, хвилина мовчання, панахида. Прийдуть студенти, представники міської влади, ті, хто жив у цьому будинку, й усі, хто захоче», - сказала ГАРМАШОВА.

Вибух у будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії прогримів увечері 24 грудня 2008 року. Сталося часткове обвалення п`ятиповерхівки, загинули 27 осіб. У підвалі зберігалися балони з газом.

У травні 2009 року прокуратура направила до суду матеріали розслідування.

У листопаді Сімферопольський райсуд погодився з версією слідства про вибух газу й призначив начальнику й майстру комунального підприємства покарання у вигляді 6-ти і 7-ми років позбавлення волі, зварювальника засудив до 8-ми років ув’язнення.

Комунальники подали апеляцію.