Президент їде до Севастополя

17:32, 21 грудня 2009
Крым
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Ющенко проведе зустріч з представниками інтелігенції регіону...

23 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує відвідати Севастополь, повідомила його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА на брифінгу.

Глава держави візьме участь у відкритті першої черги Севастопольського Інституту банківської справи Української академії банківської справи Нацбанку.

Після цього він проведе зустріч з представниками інтелігенції регіону.

На 24 грудня запланована робоча поїздка ЮЩЕНКА до Дніпропетровської області.

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