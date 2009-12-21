Президент їде до Севастополя

Ющенко проведе зустріч з представниками інтелігенції регіону...

23 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує відвідати Севастополь, повідомила його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА на брифінгу. Глава держави візьме участь у відкритті першої черги Севастопольського Інституту банківської справи Української академії банківської справи Нацбанку. Після цього він проведе зустріч з представниками інтелігенції регіону. На 24 грудня запланована робоча поїздка ЮЩЕНКА до Дніпропетровської області.

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