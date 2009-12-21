Два севастопольці перепливли протоку Дарданелли

Два севастопольці - плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК і журналіст Роман ЧЕРНЕНКО - 20 грудня перепливли протоку Дарданелли (Туреччина) з Азії до Європи за температури води 12 градусів, повідомив голова громадської організації "Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі" Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

Спортсмени стартували о 14.40 на схід від міста Чанаккале. За 39 хвилин плавці подолали 2,2 кілометра і фінішували в бухті на схід від селища Іджибат. На дистанції їм допомагав попутний південно-західний вітер. Заплив присвячувався покровителю моряків Святому Миколаю.

Спочатку севастопольці планували подолати Дарданелли 19 грудня, але їм перешкодив сильний ураган зі зливою, що вирував у районі протоки. "Вітер був настільки сильним, що в Чанаккале завалився мінарет, кілька людей загинули від повені. У зв`язку з цим плавці вирішили зробити заплив в Егейському морі, де вітру не було", - сказав СИНЯВСЬКИЙ.

13 листопада ці плавці перепливли протоку Босфор (Туреччина) з Європи до Азії, подолавши 1 км за 17,5 хвилини за температури води 10 градусів.

25 листопада вони у 13-градусній воді перепливли Севастопольську бухту (1,9 км) за 45 хвилин.