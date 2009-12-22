Сьогодні – найкоротший день у році

22 грудня - найкоротший день у році - день зимового сонцестояння.

З цього часу починається поступове збільшення дня.

”Сонце на літо, зима на мороз”, - говорили у давнину.

Сьогодні православна церква святкує зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці.

Якщо на зимову Ганну сонячно, 31 грудня буде ясним і морозним, якщо похмуро і на деревах іній - до похмурого і теплого новоріччя.

Свята праведна Ганна та її чоловік - святий праведний Іоакім, який був родом з коліна Іудиного, з дому царя Давида (за стародавніми віруваннями з роду Давидова мав вийти Месія - УНІАН), жили у Назареті Галілейському. Щороку вони віддавали дві третини своїх доходів в Єрусалимський храм і для бідних. Святе подружжя до глибокої старості не мало дітей. Подружжя сильно тужило з приводу цього, оскільки відсутність дітей у євреїв вважалася покаранням Божим. Святі гаряче молилися про дарування їм потомства.

На одне зі свят, коли ізраїльтяни приносили до Єрусалимського храму дари Богу, первосвященик, вважаючи, що бездітний Іоакім не мав благословення Божого, відмовився взяти від нього дари. Святий Іоакиі був засмучений. Не повернувся додому, а пішов у пустелю і провів там сорок днів у суворому посту і молитві, закликаючи на себе милосердя Боже.

У свою чергу, свята Ганна вважала себе головною винуватицею горя, що їх спіткало.

Одного разу, побачивши серед гілок лаврового дерева кубло з пташенятами, що ледве оперилися, вона слізно молилася про дарування їй дитини, обіцяючи принести в дар Богу народжене дитя. Як тільки свята Ганна вимовила слова обітниці, за переказами, Ангел Божий відкрив, що у неї народиться дочка на ім’я Марія, через яку отримають благословення всі племена миру.

З такою самою благою вістю Ангел з`явився і святому Іоакіу у пустелі і наказав йому йти до Єрусалиму. У Єрусалимі свята праведна Ганна зачала і народила Пресвяту Діву Марію.

До трирічного віку Пресвята Марія жила у будинку своїх батьків, а потім урочисто була приведена святими Іоакіом і Ганною у храм Господній, де виховувалася до повноліття.

Незабаром після введення у храм Пресвятої Богородиці вісімдесятирічний Іоакі помер. Свята Ганна пережила його на два роки і відійшла до Господа сімдесяти дев`яти років.

Церква називає Іоакіма і Ганну Богоотцями - предками Ісуса Христа у плоті, і щодня на відпуску божественної служби просить їх молитов про вірян, які виходять з храму.

Спрадавна це свято особливо шанували вагітні жінки.