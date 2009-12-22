Рада Криму сама собі все призначить

Конституційний Суд визнав неконституційним визначення року проведення виборів до кримського парламенту у законі про затвердження змін до статті 22 Конституції Криму, прийнятому Верховною Радою України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оприлюднив сьогодні голова КС Андрій СТРИЖАК.

КС у рішенні визнав таким, що не відповідає Конституції України, словосполучення «які будуть проведені у 2010 році» першого речення пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про затвердження змін до статті 22 Конституції Автономної республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної республіки Крим» від 19 березня 2009 року. Словосполучення втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення.

На думку КС, визначаючи при прийнятті закону час проведення виборів до представницького органу автономії, Верховна Рада України втрутилася у компетенцію Верховної Ради Криму.

«Фактично, Конституційний суд прийшов до висновку, що словосполучення, яке викладено у першому реченні, «які будуть проведені у 2010 році» - є складовою строку проведення виборів, тому зазначене словосполучення визнано неконституційним», - сказав на прес-конференції суддя-доповідач з цього питання Сергій ВДОВИЧЕНКО.