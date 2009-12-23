Ющенка у Сімферополі зустрічають пікетом
13:08, 23 грудня 2009Крым
0 0
Розгнівані пенсіонери проти прихильників
Більше сотні активістів Комуністичної партії України і «Союзу лівих сил» беруть участь в акції протесту біля будівлі Кримського академічного російського драматичного театру в Сімферополі, де пройде зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з інтелігенцією.
Митингувальники скандують: «Банду Ющенко - под суд!».
Вони тримають в руках транспаранти «Ющенко и его шайка объявили русским войну», «Нет оранжевым провокаторам. Да русско-украинскому Союзу!».
Правоохоронці відтіснили учасників акції від входу в театр.
Неподалік від будівлі зібралася група прихильників ЮЩЕНКА з помаранчевими прапорами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter