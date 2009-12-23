Ющенка у Сімферополі зустрічають пікетом

Розгнівані пенсіонери проти прихильників

Більше сотні активістів Комуністичної партії України і «Союзу лівих сил» беруть участь в акції протесту біля будівлі Кримського академічного російського драматичного театру в Сімферополі, де пройде зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з інтелігенцією. Митингувальники скандують: «Банду Ющенко - под суд!». Вони тримають в руках транспаранти «Ющенко и его шайка объявили русским войну», «Нет оранжевым провокаторам. Да русско-украинскому Союзу!». Правоохоронці відтіснили учасників акції від входу в театр. Неподалік від будівлі зібралася група прихильників ЮЩЕНКА з помаранчевими прапорами.

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