У Росії немає сил для війни за Крим - Саакашвілі

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що Росія підживлює сепаратизм у Криму для тиску на українське керівництво.

«Те, що якийсь варіант сепаратизму в Криму готується Росією як важіль тиску на будь-яке українське керівництво, яке б не виявилося, це цілком очевидно», - сказав СААКАШВІЛІ в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

На питання про вірогідність війни в Криму, СААКАШВІЛІ відповів, що «на цьому етапі у Росії немає технологічної переваги у Збройних силах над українськими Збройними силами». «Не може бути кількісної переваги, на відміну від того, що було в Грузії - Україна в 10 разів більша, ніж Грузія», - сказав він.

Президент Грузії висловив надію, що зараз війни за Крим не може бути.

«Хоча, як ми чули, активні розмови про швидку модернізацію російських Збройних сил, про закупівлю технологій на Заході (ведуться). Ну, це все розраховано на те, щоб одержати, зокрема, й технологічну перевагу над Україною, над Польщею, над країнами Балтії, над країнами Південного Кавказу і над країнами Середньої Азії», - сказав СААКАШВІЛІ.