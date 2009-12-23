Рада Криму не подовжуватиме собі життя

Парламент Криму не має наміру продовжувати собі повноваження до 2011 року, вибори пройдуть у 2010 році - разом із виборами до місцевих рад України, заявив спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Формально сьогодні, маючи рішення (Конституційного Суду), можна вибори призначити на 2011 рік, з урахуванням закону про вибори, за яким обиралися депутати Верховної Ради Криму… Ми не збираємося продовжувати собі повноваження до 2011 року, ми проводитимемо вибори до Верховної Ради Криму разом із виборами до місцевих рад - 30 травня 2010 року», - сказав ГРИЦЕНКО на прес-конференції в Сімферополі.

«Рішення Конституційного Суду підтвердило виняткове право Верховної Ради Криму призначати і визначати дату проведення виборів до Верховної Ради Криму», - нагадав він.

У вересні 2008 року парламент Криму ухвалив постанову про внесення змін до статті 22 Конституції автономії про збільшення терміну повноважень кримських депутатів з 4-х до 5-ти років.

У березні 2009 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає внесення змін до кримської Конституції в частині продовження терміну повноважень депутатів ВР автономії, при цьому визначається: зміни набувають чинності після обрання нового складу парламенту республіки, тобто дія документа не поширюється на нинішнє скликання.

У червні кримські депутати звернулися до КС з проханням визнати неконституційним рішення ВР про призначення виборів до парламенту автономії на 2010 рік.

22 грудня Конституційний Суд визнав неконституційним визначення року проведення виборів до ВР АРК у законі про затвердження змін до статті 22 Конституції автономії. На думку КС, Верховна Рада України втрутилася у компетенцію кримського парламенту.