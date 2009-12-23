Парламент Криму зібрався. Нишком

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО у середу після обіду провів засідання парламенту без опозиції й вважає його легітимним.

Спікер визнав, що вранці він «дещо поквапився» закривати восьму сесію, не відкривши при цьому пленарне засідання.

Було вирішено провести вечірнє засідання. В залі зареєструвалися 59 депутатів. Після голосування з питань порядку денного оголосили про закриття сесії, прозвучали гімни України та Криму.

«Саме основне питання, яке розглянула сесія, - забезпечити виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери Сімферополя, щоб вчителі й медики мали можливість отримати зарплату й гідно зустріти Новий рік. Із бюджету автономії направлено субвенцію міській раді обсягом 13,9 мільйона гривень», - сказав ГРИЦЕНКО журналістам.

«Коли в залі немає хуліганів, сесія проходить нормально», - додав він.

На репліку журналістки, яка засумнівалася в кількості депутатів, необхідній для проведення засідання й ухвалення рішень, ГРИЦЕНКО заявив: «Ви з регламентного комітету?.. Я не рахував (сам депутатів), я рахую по табло. Я впевнений, що необхідна кількість депутатів для проведення пленарного засідання була в залі, були присутні представники всіх фракцій, за винятком фракції «Союз».

Вранці депутати від партій «Союз» і «Руський блок» заблокували трибуну й перешкодили проведенню пленарного засідання парламенту. Опозиціонери вимагали звіту Ради міністрів Криму про виконання антикризової програми. Кримський спікер оголосив про закриття сесії, звинувативши опонентів у спробі дестабілізувати ситуацію в автономії.