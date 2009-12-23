84% українців не довіряють Верховній Раді (опитування)

Переважна більшість українців не довіряють Верховній Раді, проте висловлють довіру телебаченню. Такі дані сьогодні на прес-конференції у Києві за результатами опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, оприлюднила голова правління закладу Ольга БАЛАКІРЄВА.

Українським парламентаріям не довіряють 84% опитаних, а телебаченню довіряють 56% респондентів.

У категорії «не довіряють» своє негативне ставлення до Національного банку України висловили 79% опитаних, до Кабінету міністрів – 78%, до політичних партій – 76%, міліції – 70%, прокуратури – 66%, до профспілок – 58%, СБУ – 55%.

Натомість після телебачення найбільший рівень довіри в українців викликає радіо (52%), газети – 50%, релігійні організації – 41%, міські голови – 39%.

Національне соціологічне дослідження було проведено 11-18 грудня. Опитано 10 тисяч 423 респонденти віком від 18 років у всіх областях України, Криму і Києві. Опитування проводилось у 114 містах, 67 селищах міського типу та у 327 селах методом індивідуального інтерв’ю за місцем проживання. Приблизна похибка вибірки не перевищує 2%.