Ющенко хоче спецзону в Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує створити у Криму спеціальну економічну зону, передає кореспондент УНІАН.

ЮЩЕНКО під час спілкування з представниками інтелігенції у Сімферополі заявив, що підписав указ, яким доручив Кабінету міністрів спільно з Радою міністрів автономії у місячний строк підготувати законопроект про запровадження на території Криму «економічного режиму, відмінного від загального».

Глава держави зауважив, що спецрежим має передбачати нові бюджетні, фіскальні, економічні та інвестиційні мотиви поведінки для суб’єктів господарювання і влади. Режим має розповсюджуватися на такі сфери як: охорона здоров’я, туризм, аграрний комплекс, оборонна промисловість.

Режим має діяти не менше 20 років, сказав президент.

ЮЩЕНКО підкреслив, що готовий сам внести законопроект на розгляд Верховної Ради, якщо пропозиції внесе влада Криму.