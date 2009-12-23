Ющенко: Тимошенко треба мітлою гнати, парламент - розпускати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за розпуск парламенту та якнайшвидшу відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра.

«Такий парламент достойний одного - розпуску», - заявив ЮЩЕНКО в інтерв’ю кримській телерадіокомпанії, передає кореспондент УНІАН.

Він підкреслив, що у Верховній Раді немає більшості, і немає прем’єр-міністра, який би був лідером більшості.

«Цей прем’єр-міністр доживає останні дні. Грязною мітлою треба гнати цього прем’єр-міністра і цю більшість, бо вони не здатні відповідати на ключові виклики країни, на організацію державних інституцій нації», - зауважив ЮЩЕНКО, критикуючи роботу ТИМОШЕНКО, зокрема за відсутність проекту бюджету на наступний рік.

Він підкреслив, що рівень виконання держбюджету поточного року найнижчий за останні 18 років.

За словами Президента, на сьогодні держава не відшкодувала підприємцям ПДВ на суму 20 млрд. грн., наперед стягнула податків включно по березень на суму 12 млрд. грн.

«Українська економіка падає, і не тому що світова криза, а тому, що криза у нас на сьомому поверсі сидить, де кабінет прем’єр-міністра», - сказав ЮЩЕНКО.