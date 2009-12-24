Євпаторія: рік після вибуху

Траурні заходи проходять сьогодні в Євпаторії, де рівно рік тому внаслідок вибуху в багатоквартирному п`ятиповерховому будинку загинуло 27 чоловік.

Увечері - в той час, коли відбулася трагедія, біля будинку, який поки що до кінця не розібраний, відбудеться панахида за участю священиків євпаторійського благочиння. Люди, що прийдуть на акцію, триматимуть фотографії загиблих під час вибуху, свічки.

До кінця тижня в храмах Євпаторії проходять поминальні богослужіння за жертвами вибуху.

24 грудня 2008 року прогримів вибух у Євпаторії, по вулиці Некрасова, в будинку №67, у підвалі якого зберігалися балони з газом. Стався частковий обвал п`ятиповерхівки, загинуло 27 чоловік.

У листопаді 2009 року сімферопольський райсуд погодився з версією трагедії про вибух газу і призначив начальнику і майстру комунального підприємства покарання у вигляді 6-ти і 7-ми років позбавлення волі, зварювальника засудив до 8-ми років ув’язнення. Комунальники подали апеляцію.