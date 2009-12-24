Тигр Тимошенко підростає в Ялті (фоторепортаж)
10:34, 24 грудня 2009Крым
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Тигрюля отримає нове житло
Бенгальська тигр-альбінос по кличці Тигрюля, яку наприкінці серпня прем`єру України Юлії Тимошенко подарували організатори фестивалю "Чорноморські ігри" в Скадовську, підростає в зоопарку "Казка" в Ялті.
До Нового року Тигрюля переїде в нове житло.
Директор звіринця підшукує їй "чоловіка".
Зоопарк "Казка" створений у Ялті в 1995 році. Це перший приватний звіринець в СНД. Зараз тут утримуються понад 900 тварин і птахів. Багато з них – рідкісних видів. Тигрюля, говорять у зоопарку, – єдиний білий тигр на території України.
2010 рік - рік тигра.
Тигрюлю відвідав Андрій Любимов /УНІАН/
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