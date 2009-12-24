Тигр Тимошенко підростає в Ялті (фоторепортаж)

Бенгальська тигр-альбінос по кличці Тигрюля, яку наприкінці серпня прем`єру України Юлії Тимошенко подарували організатори фестивалю "Чорноморські ігри" в Скадовську, підростає в зоопарку "Казка" в Ялті.

До Нового року Тигрюля переїде в нове житло.

Директор звіринця підшукує їй "чоловіка".

Зоопарк "Казка" створений у Ялті в 1995 році. Це перший приватний звіринець в СНД. Зараз тут утримуються понад 900 тварин і птахів. Багато з них – рідкісних видів. Тигрюля, говорять у зоопарку, – єдиний білий тигр на території України.

2010 рік - рік тигра.

Тигрюлю відвідав Андрій Любимов /УНІАН/