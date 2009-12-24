Севастопольські римо-католики просять повернути храм

Римо-католицька община святого Климента в Севастополі вкотре звернулася до міськради з проханням повернути їй храм, у якому з післявоєнних років розміщується кінотеатр «Дружба».

«Суть нашого прохання до влади про повернення храму - це просто відновлення справедливості, і соціальної, і громадянської, адже, якщо є наступники, парафіяни, і стоїть храм, культова споруда, святе місце для частини севастопольської общини, то чому не повернути?», - сказав настоятель римо-католицького приходу святого Климента отець Юрій.

«До середини 90-х років храм був державною власністю, і прерогатива в питанні повернення храму належала держадміністрації, - додав священик. - У чиновників не було духу використовувати свої владні повноваження і повернути храм севастопольським католикам. Передали - дуже таким дивним, навіть до кінця не з`ясованим способом - начебто в комунальну власність, і рішенням цього питання має займатися депутатський корпус міськради».

«Ми, як парафіяни, зверталися особисто до голови міськради Валерія САРАТОВА, депутатів про розгляд питання повернення храму на жовтневій сесії 2009 року. Питання не було навіть включене до порядку денного, і одержана відповідь, що наше прохання не знайшло підтримки в депутатів, і залишається доцільним використовувати кінотеатр «Дружба», тобто, наш храм, і далі як кінотеатр», - сказав священик.

Римо-католицький храм був збудований у 1911 році на добровільні пожертвування католиків. Їх у Севастополі на той час було понад 3 тисячі, дві третини з них становили військовослужбовці, зокрема Чорноморського флоту.

У 1936 році священик Матвій Гудайтіс, який очолював парафію, був розстріляний, а храм закритий. У період оборони Севастополя в 1941-1942 роках у його будівлі розташовувався радіовузол. Під час війни костьол постраждав від бомбардувань, але близько 80% будівлі вціліло. У 1958 році за проектом архітектора Брауде храм був перебудований під кінотеатр.

У 1994 році вийшов Указ Президента України «Про повернення релігійним організаціям культового майна». Дослівно він свідчить: «На виконання статті 17 Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації» місцевим органам державної виконавчої влади забезпечити до 1 грудня 1997 року передачу в безплатне користування або повернення безплатно у власність релігійних організацій культових споруд і майна, які знаходяться в державній власності і використовуються не за призначенням».

Впродовж усіх цих років католицька община Севастополя намагається повернути будівлю храму.

Севастопольська римо-католицька община відтворена ініціативною групою громадян-католиків у 1993 році. З 1996 року в тимчасово пристосованому приміщенні (колишній житловій квартирі, що використовується як каплиця до повернення общині храму Св. Климента) відновлені католицькі служби.

Парафія налічує близько 400 чоловік різних національностей, які регулярно відвідують богослужіння трьома мовами (українській, російській і польській). При парафії діє недільна школа для дітей. Серед членів парафії не тільки севастопольці, а й жителі тих найближчих до Севастополя міст і сіл, у яких на сьогодні немає католицьких храмів.