Севастополь залишився на карантині
15:53, 25 грудня 2009Крым
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До нового року скасовані заняття
Карантин у школах, училищах, вишах і позашкільних учбових установах Севастополя продовжено до 31 грудня, повідомила прес-служба міської адміністрації.
«Скасовані учбові заняття до 31 грудня», - мовиться у прес-релізі.
Таке рішення прийняла надзвичайна протиепідемічна комісія для запобігання поширення захворюваності грипом і ГРВІ серед дітей.
Карантин в Севастополі оголошували з 11 до 20 грудня, потім його продовжили до 25-го грудня.
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