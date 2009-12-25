Севастополь залишився на карантині

Карантин у школах, училищах, вишах і позашкільних учбових установах Севастополя продовжено до 31 грудня, повідомила прес-служба міської адміністрації.

«Скасовані учбові заняття до 31 грудня», - мовиться у прес-релізі.

Таке рішення прийняла надзвичайна протиепідемічна комісія для запобігання поширення захворюваності грипом і ГРВІ серед дітей.

Карантин в Севастополі оголошували з 11 до 20 грудня, потім його продовжили до 25-го грудня.