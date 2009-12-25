57 сімей отримали квартири у Євпаторії

57 сімей в п`ятницю отримали ордери на квартири у будинку по вулиці 9 Травня в Євпаторії, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.

27 сімей одержали житло на загальних підставах - у зв’язку з підходом черги. 12 квартир були надані сім’ям силовиків. Позачергово отримали житло 9 сімей - інваліди війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, діти-сироти, „чорнобильці”, хворі на туберкульоз та ті, хто мешкав в аварійних будинках. Ще 9 сімей належать до категорії „першочерговиків”.

Від імені уряду ордери вручила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА. За її словами, поіменні списки були затверджені на засіданні Кабміну.

Наступного тижня на засіданні координаційної ради з питань розподілу квартир, придбаних лержавною іпотечною установою, будуть погоджені попередні списки для вручення 16 квартир у Судаку.