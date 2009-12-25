Хлопчика у Закарпатті назвали Януковичем

У Закарпатті новонародженого хлопчика назвали Януковичем на честь лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Віктор Федорович мені дуже подобається, тому хочу, щоб мій син був такий гарний і твердохарактерний, як він", - сказала кореспонденту УНІАН 25-річна мати малюка Олена БРЕЖИНСЬКА.

Янукович - третій син Олени. Старшого, 9-річного, звати Ігнатіо, середнього, 7-річного, охрестили Віталієм. "Ім’я Ігнатіо дала на честь героя з одного з бразильських серіалів, які дивилася на той час, коли малюк народився", - сказала БРЕЖИНСЬКА.

Олена живе з чоловіком Іваном у цивільному шлюбі, той не проти імені Янукович.

Родина БРЕЖИНСЬКИХ живе у присілку Іванівна смт Середнє Ужгородського району Закарпатської області. В присілку живуть переважно роми.