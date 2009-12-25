Гроші на вибори надійшли

На рахунки Центральної виборчої комісії надійшли 191 млн. 791 тис. грн. на підготовку і проведення виборів Президента України, повідомив УНІАН член Центрвиборчкому Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Близько 17 години були перераховані кошти, що дозволяє повністю покрити потреби виборчого процесу у 2009 році», - сказав він.

При цьому ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначив, що такий пізній перерахунок коштів ставить під сумнів можливість їх використання на передбачені цілі.

23 грудня Центральна виборча комісія зобов’язала Міністерство фінансів України та Державне казначейство до 24 грудня перерахувати на рахунок ЦВК кошти на підготовку і проведення президентських виборів на 2009 рік.

Як повідомив того дня ОХЕНДОВСЬКИЙ, на підготовку та проведення президентських виборів на 2009 рік потрібно 195 млн. 184 тис. 370 грн., але станом на 23 грудня на рахунку ЦВК є лише 1 млн. 90 тис. 500 грн., що становить лише 0,6% від необхідної суми.