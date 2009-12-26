Чоловік скоїв спробу самоспалення в Євпаторії
10:16, 26 грудня 2009Крым
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Нетверезий чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, скоїв спробу самоспалення в Євпаторії, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався 25 грудня.
53-річний чоловік облив себе бензином і підпалив.
Постраждалого госпіталізували з хімічними і термічними опіками і шоком першого ступеня. Він перебуває у реанімаційному відділенні.
На місці події тривають оперативно-слідчі заходи.
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