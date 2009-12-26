Чоловік скоїв спробу самоспалення в Євпаторії

10:16, 26 грудня 2009
Крым
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Нетверезий чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, скоїв спробу самоспалення в Євпаторії, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався 25 грудня.

53-річний чоловік облив себе бензином і підпалив.

Постраждалого госпіталізували з хімічними і термічними опіками і шоком першого ступеня. Він перебуває у реанімаційному відділенні.

На місці події тривають оперативно-слідчі заходи.

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