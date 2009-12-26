Крим «втратив» 655 тисяч туристів
12:22, 26 грудня 2009Крым
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Крим з початку року відвідали менше 5 мільйонів відпочиваючих, зокрема - більше мільйона організованих курортників, йдеться в оперативних даних міністерства курортів автономії.
Кількість туристів в порівнянні з минулим роком скоротилася майже на 12% - до 4 млн. 987 тис. 300 чоловік. Організований в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах відпочили близько 1 млн. 40 тис. туристів - на 17,7% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.
У Криму наразі працюють 133 курортні установи, вони заповнені на 26,7%. У минулому році в цей період функціонували 134 туристських підприємств, коефіцієнт заповнюваної становив 29,2%.
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