Крим «втратив» 655 тисяч туристів

Крим з початку року відвідали менше 5 мільйонів відпочиваючих, зокрема - більше мільйона організованих курортників, йдеться в оперативних даних міністерства курортів автономії.

Кількість туристів в порівнянні з минулим роком скоротилася майже на 12% - до 4 млн. 987 тис. 300 чоловік. Організований в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах відпочили близько 1 млн. 40 тис. туристів - на 17,7% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

У Криму наразі працюють 133 курортні установи, вони заповнені на 26,7%. У минулому році в цей період функціонували 134 туристських підприємств, коефіцієнт заповнюваної становив 29,2%.