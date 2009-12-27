Будуправління ЧФ є банкротом - суд

Головне управління Пенсійного фонду України в Севастополі виграло апеляцію на рішення суду першої інстанції про зняття банкрутства з Будівельного управління Чорноморського флоту Росії, повідомила начальник управління ПФУ Тетяна КРАВЦОВА.

За її інформацією, будівельне управління ЧФ заборгувало пенсійному фонду понад 9 млн. грн.

«Підприємство виграло у нас суд першої інстанції (після того, як ГУ ПФУ оголосило його банкрутом), але потім ми виграли у них суд в апеляційній інстанції. Вони навряд чи подаватимуть касацію, оскільки тут сперечатися ні не про що. Якщо вони повинні такі гроші, значить, або не можуть працювати, або не в змозі працювати, і повинні бути банкрутами. Або ж вони повинні розрахуватися з нами, і ми банкрутство знімемо», - сказала КРАВЦОВА кореспонденту УНІАН.

За інформацією начальника главку, в Севастополі є кілька підприємств, яких оголосили банкрутами. «Ера», «КБ Радіозв`язку», Будівельне управління Чорноморського флоту РФ», - уточнила вона.