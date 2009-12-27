Ющенко: справа педофілів при Луценку розслідувана не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що при міністрові внутрішніх справ Юрії ЛУЦЕНКУ справа педофілів розслідувана не буде.

"Прийшла до парламенту секта. На чолі секти стоїть Божок. Вона призначила уряд, органи влади. Ця сама секта призначає генерального прокурора, керівника МВС. Як ви думаєте, партія, яка прийшла до влади, сформувала більшість, яку очолює прем`єр-міністр і призначає генпрокурора, вона зможе його потім перевірити? Ніколи не перевірить. Це не проблема прізвищ, а це конфлікт інтересів. А справи ЛОЗИНСКОГО або педофілів будуть розкриті? Не будуть. Оскільки це люди з однієї секти", - сказав глава держави в Полтаві.

13 жовтня депутат Верховної Ради від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в "Артеку". Керівництво "Артеку" заявило, що розбещення до центру не має ніякого відношення.

Депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Він заявив, що у скандалі фігурують, зокрема, три депутати ВР.

14 жовтня Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що висунуто звинувачення батьку двох неповнолітніх дітей, троє працівників "Артеку" проходять у справі як свідки. Встановлено, що дітей вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.