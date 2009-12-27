Горів потяг Полоцьк-Сімферополь
11:43, 27 грудня 2009Крым
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Жертв немає, є затримка руху
Пожежу у машинному відділенні тепловоза потягу "Полоцьк - Сімферополь" ліквідували на Сумщині рятувальники міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Жертв і постраждалих немає, повідомляє прес-служба МНС.
27 грудня о 3.35 на перегоні між залізничними станціями Бахмач – Ромодан виникла пожежа у потягу №393. Знищена високовольтна камера машинного виділення.
О 4.50 пожежа була ліквідована.
Затримка руху 3 потягів становить близько 3 годин.
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