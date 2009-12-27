Кредитних шахраїв викрили в Криму

Посадовців виробничо-торгівельного та приватного підприємств, які незаконно отримали 1,2 млн. грн. кредитів, викрито в Криму, повідомляє департамент зв`язків з громадськістю МВС України.

"Вони в минулому році надали до філії банківської установи неправдиві відомості щодо наявності заставного майна й незаконно отримали кредити", - йдеться у прес-релізі.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "шахрайство".