Чи задоволені українці роботою міліції (опитування)

Лише 10% українців вважають, що міліція добре виконує покладені на неї завдання, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Близько 40% опитаних вважають, що міліція справляється зі своєю роботою задовільно, і стільки ж вважають, що вона робить це погано.

Попри критичне ставлення, 80% опитаних будуть звертатися до міліції у разі скоєння проти них будь-яких протизаконних дій, констатують соціологи.

На запитання, чи знають респонденти свого дільничного інспектора, 44% опитаних відповіли позитивно. В оцінках роботи дільничних інспекторів, серед тих людей позитивні оцінки (19%) переважають негативні (8%). Половина опитаних не змогла оцінити роботу дільничних інспекторів.

Дослідження проводилося 4-13 грудня методом індивідуального інтерв’ю. Загалом було опитано 2017 респондентів віком від 18 років, які мешкають у селах та містах усіх областей України, АР Крим та Києві. Була використана багаторівнева стратифікована вибірка. Теоретична похибка для вибірки не перевищує 3,5%.