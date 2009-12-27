Сильні опади очікуються в Україні

Ускладнення погодних умов очікується в Україні впродовж 28-29 грудня, повідомив укргідрометцентр.

28 грудня вночі у карпатському регіоні та південних областях, вдень в Україні пройдуть сильні опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу (на півдні Одещини з дощем), налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця, у південній частині пориви вітру 15-22 м/с. У Криму сильні дощі та сильний вітер (25-30 м/с).

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у східних областях та Приазов`ї подекуди 4-8° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 9°, вдень 10-14 тепла.

29 грудня на більшій частині території України йтиме сніг, на дорогах ожеледиця, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у південних, східних областях та в Криму - 25-30 м/с.

30 грудня в Україні, крім західних областей, очікується припинення опадів, вітер послабшає, на дорогах збережеться ожеледиця. Температура знизиться вночі до 2-8° морозу, вдень до 0-5° морозу, у південній частині вдень 1-7° тепла.