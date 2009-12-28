Опитування: розчарування року – Ющенко, політик – Тимошенко

Більш як 22% українців вважають політиком 2009 року прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, йдеться у результатах опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

ТИМОШЕНКО назвали “Політиком 2009 року” 22,2%, ЯНУКОВИЧА - 15,4%.

Інших відомих українців номінували в якості “Політика 2009 року” значно менша кількість опитаних: Арсенія ЯЦЕНЮКА (4,3%), Сергія ТІГІПКА (4,1%), Володимира ЛИТВИНА (3,3%), Віктора ЮЩЕНКА (3,3%) та Петра СИМОНЕНКА (1,8%).

43,5% громадян найбільшим “Розчаруванням 2009 року” серед українських політиків назвали главу держави Віктора ЮЩЕНКА.

Інших політиків номінували в якості “Розчарування року” менша кількість опитаних: ТИМОШЕНКО (20,5%), ЯНУКОВИЧА (8,4%), ЛИТВИНА (1,4%), СИМОНЕНКА (1,2%) ЯЦЕНЮКА (0,9%) та ТІГІПКА (0,3%).

Опитування проводилось 11-16 грудня. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.