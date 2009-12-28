Екс-мер Нового Світу отримав строк за марнотратство

Суд засудив екс-мера кримського селища Новий Світ до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем і посадовий підлог, повідомила прес-служба прокуратури.

«Наглядово-слідче відомство звинувачувало керівника курортного селища в незаконній реалізації будівлі колишньої насосної станції та укладенні невигідних для селища договорів оренди комунального майна», - говориться в повідомленні.

Міський суд Судака визнав достатніми зібрані прокуратурою докази провини колишнього селищного голови.

«Рішенням суду з марнотратника стягнуто на користь місцевого бюджету 317 тис. грн. недоотриманої орендної плати», - повідомили в прокуратурі.

За позовами наглядового відомства договори про викуп майна громади визнано недійсними.

Раніше суд за матеріалами прокуратури визнав екс-мера винним «у хабарництві і привласненні бюджетних коштів шляхом незаконного нарахування собі надбавок і премій».