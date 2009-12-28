Катран «в олії» потрапив до міліціонерів у Керчі

14:04, 28 грудня 2009
Крым
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Походження встановлюється

Судно "Катран" з 200 тоннами паливно-мастильних матеріалів, походження яких встановлюється, затримано в Керчі, повідомила прес-служба кримської міліції.

"Співробітники УБОЗ в ході документування фактів контрабандних постачань дизельного палива на територію автономії затримали судно "Катран", - мовиться в повідомленні. 

Судно з ПММ у трюмах "взяли" біля причалу №8 у Керченському морському порту.

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