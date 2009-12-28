Студент «замінував» міліцію

Студента затримано за помилкове повідомлення про замінування у Сімферополі будівлі кримської міліції, повідомила прес-служба відомства.

У понеділок о 11.02 телефоном «102» надійшла інформація від невідомого про вибуховий пристрій у будівлі міліції автономії.

Оперативний черговий сімферопольського міськуправління передав повідомлення в кримське управління МВС.

Працівники вибухотехнічної й кінологічної служби під час огляду приміщень будівлі не виявили вибухівки.

Людиною, яка телефонувала, виявився 20-річний житель Сімферополя, студент третього курсу одного з великих кримських вишів. Він уже дав свідчення. «Пояснив, що дзвінок про закладений вибуховий пристрій був викликаний бажанням пожартувати», - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи й притягнення хлопця до відповідальності.