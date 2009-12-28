У Москаля шукали вибухівку

Студента затримано за брехливе повідомлення про замінування будівлі кримської міліції у Сімферополі, повідомила прес-служба відомства.

У понеділок о 11.02 телефоном «102» від невідомого надійшла інформація про вибуховий пристрій у будівлі міліції.

Оперативний черговий сімферопольського міськуправління передав повідомлення в кримське управління МВС.

Працівники вибухотехнічної й кінологічної служби під час огляду приміщень будівлі вибухівки не виявили.

Людиною, яка телефонувала, виявився 20-річний житель Сімферополя, студент третього курсу одного з великих кримських вишів.

Кримчанин уже дав свідчення. «Він пояснив, що дзвінок про закладений вибуховий пристрій був викликаний бажанням пожартувати», - сказала у міліції.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи й притягнення хлопця до кримінальної відповідальності.