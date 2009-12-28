У Москаля шукали вибухівку
18:04, 28 грудня 2009Крым
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Вирішується питання про порушення кримінальної справи...
|Начальник кримської міліції Геннадій Москаль
У понеділок о 11.02 телефоном «102» від невідомого надійшла інформація про вибуховий пристрій у будівлі міліції.
Оперативний черговий сімферопольського міськуправління передав повідомлення в кримське управління МВС.
Працівники вибухотехнічної й кінологічної служби під час огляду приміщень будівлі вибухівки не виявили.
Людиною, яка телефонувала, виявився 20-річний житель Сімферополя, студент третього курсу одного з великих кримських вишів.
Кримчанин уже дав свідчення. «Він пояснив, що дзвінок про закладений вибуховий пристрій був викликаний бажанням пожартувати», - сказала у міліції.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи й притягнення хлопця до кримінальної відповідальності.
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