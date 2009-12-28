Гаряча вода «полилася» з неба в Севастополі

Подачу гарячої води відновлено в Севастополі завдяки сильним, в останні дні майже безперервним опадам, які сприяли наповненню Чорноріченського водосховища, повідомляє УНІАН.

Гаряча вода у переважній більшості мікрорайонів Севастополя не подавалася практично весь цей рік.

«Головним чинником стало різке поповнення нашого водосховища. Ще два тижні тому добове надходження води становило 70 тис. куб. м на добу, а забір води - 120 тис. куб. м на добу. Зрозуміло, що і без гарячої води її забір ставив у складне становище водосховище. У результаті всіх цих дощів, опадів у нас минулого тижня був встановлено рекорд: за три дні водосховище поповнилося на 1 млн. куб. м», - сказав перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН на брифінгу.

За його словами, влада міста на сьогодні «не має жодних побоювань з приводу того, як ми перезимуємо: з водою чи без неї». «Води досить, баланс відновлено. І подачу гарячої води відновлено, як і обіцяв голова міськадміністрації», - сказав КАЗАРІН.

Гаряча вода подаватиметься населенню двічі на тиждень за графіком.