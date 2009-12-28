10 кримчанок врятували від рабства

Українські правоохоронці запобігли вивезенню в сексуальне рабство більш як 10 жительок Криму, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонслужби.

Вербуванням кримських дівчат займалися 35-річна українка і 39-річна росіянка. Вони обіцяли молодим жінкам роботу за кордоном в турфірмах або салонах-магазинах, де нібито були потрібні фахівці зі знанням російської мови.

«Товар» підбирали серед малозабезпечених, матерів-одиначок. За одну дівчину вербувальниця одержувала від 700 до 2 тисяч доларів. Оплата залежала від зовнішніх даних.

«Українка займалася підбором дівчат, росіянка вивозила їх до Росії, звідти дівчата відправлялися за призначенням, в Еміратах їх зустрічав і переводив на нелегальне становище колишній росіянин, нині громадянин ОАЕ», – говориться в повідомленні.

Росіянку заарештували на ділянці відповідальності Харківського прикордонного загону при спробі вивезти двох дівчат до РФ. Вербувальницю-українку міліція «взяла» в Криму. «Брали одночасно, щоб вони не змогли попередити одна одну», – повідомили у прес-службі Азово-Чорноморського управління.

Суд засудив росіянку до 6 років позбавлення волі, українку – до 5,5.

Росіянка раніше проживала в Євпаторії, з підліткового віку займалася проституцією. Українка – євпаторійська мати-одиначка.