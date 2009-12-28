Майже 30% українців готові підтримати Януковича на виборах

28,5% українців готові підтримати лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією «Фонд Громадська думка – Україна», які були презентовані сьогодні на прес-конференції.

14,4% опитаних готові проголосувати на виборах глави держави за прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

По 6% респондентів мають намір підтримати Сергія ТІГІПКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА, 4,8% готові проголосувати за Петра СИМОНЕНКА, 3,5% – за Віктора ЮЩЕНКА, 3,2% – за Володимира ЛИТВИНА, 1,6% – за Олега ТЯГНИБОКА.

Проти всіх мають намір проголосувати 8,5% опитаних, не планують брати участь у виборах 5,9%, важко відповісти - 15,6%.

Опитування було проведено 17-22 грудня, опитано 1000 респондентів у 85 населених пунктах, похибка вибірки становить 3,2%.