54% Східно-Кримської енергокомпанії приватизують
18:23, 28 грудня 2009Крым
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ФДМУ ухвалив рішення
Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію 53,97% пакета акцій ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія», повідомила прес-служба відомства.
Номінальна вартість пакета «Східно-Кримської енергетичної компанії», що приватизується, становить 4 млн. 686 тис. грн.
Довідка УНІАН. ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія» (Сімферополь) займається постачаннями електроенергії жителям Автономної Республіки Крим, переважно населенню.
Статутний фонд компанії становить 8 млн. 683 тис. грн.
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