Де гроші на екологію Азово-Чорноморського басейну

Рахункові палати України і Росії в 2010 році проведуть спільну перевірку використання державних коштів, виділених на регулювання, охорону, вивчення і відтворення водних біологічних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в Азово-Чорноморському басейні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільній прес-конференції в Москві повідомили голови рахункових палат України і РФ Валентин СИМОНЕНКО і Сергій СТЕПАШИН.

За словами СТЕПАШИНА, контрольний захід буде завершено в четвертому кварталі 2010 року.

Він зазначив, що у відносинах між рахунковими палатами України і Росії налагоджена плідна і тісна співпраця, навіть, незважаючи на складнощі в міждержавних відносинах.