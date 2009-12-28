Севастополю скоротять канікули

Заняття в школах Севастополя мають намір відновити 4 січня, скоротивши зимові канікули, повідомив перший заступник голови міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

«У нас складна ситуація в системі освіти у зв`язку з карантином. Ніяк не був розрахований навчальний рік на таку велику кількість «карантинних» тижнів... Ми 4 січня відновлюватимемо заняття, скорочуватимемо канікули, збільшуватимемо навчальний процес», - сказав чиновник на брифінгу, передає УНІАН.

Вперше карантин у школах і вишах Севастополя було оголошено 11 грудня до 20 грудня. Його було продовжено по 25 грудня, потім - по 31 грудня. Крім того, севастопольські діти близько 10 днів не ходили до школи відразу після осінніх канікул, під час «першої хвилі» захворювань в Україні, коли в Севастополі до епідпорога було ще далеко.

«Дуже радий тому, що батьки в масовому порядку від нас вимагають (відновити заняття), щоб ми відновили і дали учням всі знання в повному обсягу», - сказав КАЗАРІН.

На 26 грудня показник захворюваності на ГРВІ та грип у Севастополі становив 101,3 на 10 тис. населення, при тому, що епідпоріг - 100 на 10 тисяч населення.