Молебень за вдалий курортний сезон-2010 проведуть у Криму

Молебень за благополучне проведення туристичного сезону, збереження і розвиток курортів Криму планується провести в автономії на початку 2010 року, сказано в повідомленні інформаційно-маркетингової фірми «Курорти Криму».

Захід відбудеться вже вчетверте.

Молебінь намічено в православних церквах на 19 січня – свято Хрещення Господнього.

Крім того, в курортних містах Криму пройдуть хресні ходи і «освячення майбутнього сезону купанням у морі».