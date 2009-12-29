Молебень за вдалий курортний сезон-2010 проведуть у Криму
09:10, 29 грудня 2009Крым
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У свято Хрещення Господнього
Молебень за благополучне проведення туристичного сезону, збереження і розвиток курортів Криму планується провести в автономії на початку 2010 року, сказано в повідомленні інформаційно-маркетингової фірми «Курорти Криму».
Захід відбудеться вже вчетверте.
Молебінь намічено в православних церквах на 19 січня – свято Хрещення Господнього.
Крім того, в курортних містах Криму пройдуть хресні ходи і «освячення майбутнього сезону купанням у морі».
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